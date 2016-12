Dans la salle des machines d’Internet 

Visite Les data centers ne s’affichent pas ; ce sont des lieux anonymes et introvertis (voire souterrains), comme si le fait qu’« Internet » ait des points de chute géographiquement localisables, constituait un embarrassant aveu de vulnérabilité. À la Cloche d’Or, une descente en ascenseur, à vingt mètres sous la terre, amène au bunker de données de European Data Hub (EDH). On entre dans une cité autarcique de 15 000 mètres carrés répartis sur trois étages. L’esthétique est fonctionnelle et fluorescente, toute présence humaine répertoriée et surveillée. On est presque soulagé de trouver, au bout d’un couloir, les toilettes, rappels de contingences analogues. Pour se prémunir d’une défaillance technique, chaque machine, câble et tuyau a son double. Le data center est construit en miroir, et il est facile d’y perdre l’orientation.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.