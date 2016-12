En territoire occupé 

Dès les premiers plans, l’air connu de la solitude : celui des portes qui grincent, des robinets qui goutent et des lattes de plancher qui craquent. À la différence près que ces bruits, Maureen (Kristen Stewart) les cherche et les suit. Dans cette grande maison vide, quelque part dans la banlieue de Paris, elle attend que l’esprit de son frère jumeau lui envoie un signe. Elle attend depuis 95 jours, dit elle à sa belle-sœur d’infortune (Sigrid Bouaziz). La mort a tout emporté, surtout ce sentiment d’appartenance à un tout. Maureen, errant dans une capitale grise et peuplée d’anonymes, se donne de la peine pour pas grand-chose : elle est « personal shopper », un métier qui consiste à aller acheter de quoi habiller une star (Nora von Waldstätten) qu’elle méprise et qui le lui rend bien. Alors qu’elle s’enfonce dans un bourbier cotonneux, des messages mystérieux arrivent sur son téléphone et les signes tant attendus se transforment rapidement en harcèlement, où Maureen devient la victime consentante d’un bourreau inconnu.

Partout dans Personal shopper, des fantômes : Olivier Assayas s’intéresse ici aux ectoplasmes. Le Larousse en propose d’ailleurs deux définitions qui auraient pu servir de point de départ au cinéaste. La première ferait office de signifiant, à savoir ce que croit voir Maureen, une « substance mystérieuse qui se dégagerait du corps de certains médiums pendant la transe et qui, à quelque distance, se matérialiserait pour former des membres, des visages, des organismes complets (fantômes), humains ou animaux, ou encore des objets divers ». La seconde explication, d’un langage étiqueté « familier », serait alors le signifié : un ectoplasme désigne également un « personnage superficiel, inexistant dans le milieu où il gravite ». Voilà donc Maureen, cette jolie jeune femme habillée de haillons qui valdingue en scooter ou en Eurostar pour trouver la dernière robe ou le prochain collier, avec juste ce qu’il faut de flegme pour trouver de quoi exister et qui, parfois, se livre au premier venu, l’ex de la star (Anders Danielsen Lie). Assayas n’en finit pas de la placer dans des lieux quotidiens mais tout à fait hostiles, habités par d’autres qu’elle, fantômes ou bien réels et où le réalisateur tente de démontrer que les éléments perturbateurs avancent masqués.

Couverte de douleur, elle se raccroche au moindre signe, se prend de passion pour les expériences ésotériques de Hilma af Klint (pionnière de l’art abstrait) ou de Victor Hugo, qu’elle apprend sur Youtube, en attendant de trouver une autre addiction via son téléphone : les textos d’un inconnu au courant de ses moindres faits et gestes. Et Olivier Assayas de s’engouffrer dans la brèche, tirant son film vers d’autres pistes aux poses moins subtiles. Car le climat d’angoisse mis en place, plutôt efficacement au début du film, disparaît au profit d’un rythme dilué dans des plans interminables sur le téléphone, notamment lors de l’échappée londonienne incolore du personnage. Cette mise en abyme de l’écran, si compréhensible les premiers temps, devient la seule façon pour le réalisateur de faire passer l’information. La déception ne sera totale qu’au dénouement, laissant le spectateur juger cette fin naïve et bâclée qui balaie une bonne partie du scénario.

Récompensé du Prix de la mise en scène à Cannes cette année (avec Christian Mungiu et son Baccalauréat sorti la même semaine), le réalisateur semble se complaire dans une esthétique surjouée, où le magnétisme de Kristen Stewart semble être le seul moteur narratif du film. Il aurait alors fallu assumer la démarche et s’abstenir de lui flanquer une intrigue si peu tenable sur 104 minutes.