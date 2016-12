Großes Missverständnis 

Es ist alles ein Irrtum – einen „Luxleaks-Prozess“ gibt es nicht. Denn, wie John Petry, Erster Generalanwalt im Berufungsprozess gegen die ehemaligen PWC-Mitarbeiter Antoine Deltour und Raphaël Halet sowie den Journalisten Edouard Perrin, hervorhob: Wie das Internationale Journalistenkonsortium ICIJ an die Steuer-Rulings kam, die Antoine Deltour 2010 bei PWC kopierte, die er seinerseits 2011 Edouard Perrin überließ, und die das Konsortium im November 2014 unter dem Titel Luxleaks in Netz gestellt hatte, weiß niemand. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser Aspekt niemals Teil der polizeilichen Ermittlung war, die vor dem Prozess durchgeführt wurde, wie Petry unterstrich. Antoine Deltour und Edouard Perrin bestreiten beide, dem ICIJ die Unterlagen gegeben zu haben. Perrin ist Mitglied im ICIJ und habe als solcher gelegentlich mitgearbeitet, aber die Unterlagen weitergegeben, das habe er nicht, so Perrin vor Gericht.

