Le pays imaginé  d’Etienne S. 

Never look back Elle est nerveuse, Maggy Nagel, très nerveuse. La presse ne l’a jamais épargnée durant ses deux ans en tant que ministre libérale du gouvernement Bettel/Schneider/Braz et elle craint qu’elle ne la lâchera pas. Vendredi dernier, le Luxemburger Wort a déjà rappelé son peu de succès dans ses deux ministères, le Logement et la Culture, son départ du gouvernement en décembre dernier et la chance qu’elle a eue de se voir placée en tant que première conseillère de gouvernement responsable de l’exposition universelle de Dubaï en 2020 au ministère de l’Économie. Elle ne veut pas parler du passé, « la politique est un chapitre de ma vie que j’ai refermé il y a huit mois, lorsque j’ai commencé ici », dit-elle lundi en introduction de son exposé sur l’état d’avancement de cette présence luxembourgeoise à Dubaï. Et de préciser que, bien qu’elle atteigne les soixante ans en 2017, elle compte mener ce projet ambitieux à bout. Etienne Schneider (LSAP), le ministre de l’Économie qui l’a nommée à ce poste, ne laisse pas de doute quant aux qualifications et aux « bons contacts » de son ancienne collègue ministérielle et défend son fait du prince devant la presse. Avant Maggy Nagel, bien d’autres politiques à la retraite furent recyclés en tant que commissaires généraux d’expositions universelles, Robert Goebbels (LSAP) pour Shanghai 2010 ou Johny Lahure (LSAP) en 2000 à Hanovre.

