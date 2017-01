Legilux statt Gutenberg 

Der „Gutenberg-Ära äddi und dem Digital Lëtzebuerg moien“ wünschte der grüne Abgeordnete Claude Adam erfreut. Berichterstatter André Bauler (DP) war zufrieden, dass die Gesetzgebung „einen großen Schritt ins digitale Lëtzebuerg“ darstelle und „den Bedürfnissen der technologischen, der digitalen Entwicklung angepasst wird“ – und nicht vielleicht umgekehrt. In einer knapp halbstündigen Debatte schuf das Parlament am 13. Dezember technikbegeistert in seinem historizistischen Pappdekor mit 60 von 60 Stimmen das gedruckte Memorial ab, in dem es seit fast zwei Jahrhunderten seine Gesetze verbreiten lässt und durch das sie Rechtskraft erhalten.

