Nicht mehr schwarz auf weiß Gesetz 

Am Wochenende wurde die älteste und vielleicht wichtigste Zeitschrift des Landes in ihrer bisherigen Form eingestellt, das MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, das Amtsblatt, das allen gesetzlichen Bestimmungen mittels des Buchdrucks eine unveränderliche Textgrundlage verlieh, sie veröffentlichte und ihnen dadurch Rechtsgültigkeit gab. Das Parlament hatte drei Wochen zuvor beschlossen, das einst in Stein gemeißelte Gesetz und das Memorial in Zygmunt Baumans „liquid modernity“ zu „dematerialisieren“ und ab dem 1. Januar 2017 Gesetze nur noch im Internet zu veröffentlichen.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.