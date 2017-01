Weg vom „süßen Downie“? 

Man hört die Sprüche auch heute noch: „Du Mongo!“ oder „Deen ass jo limitéiert!“ Von „mongoloid“, dem Etikett „Trisomie 21“, über die eugenischen Vorstellungen der Nationalsozialisten vom „lebensunwerten Leben“ bis hin zum „süßen Downie“. Die abfälligen Bezeichnungen von „Menschen mit einer Lernschwäche“, denn von „geistiger Behinderung“ verbietet es sich nunmehr zu sprechen, spiegeln ein verklemmtes Verhältnis wider. Doch sind die Begriffe nur Ergebnis unserer Wahrnehmung, der gesellschaftliche Diskurs Ausdruck des Zeitgeistes. Die Ausstellung Touchdown in der Bundeskunsthalle in Bonn will dies ändern und hat sich Großes vorgenommen: Sie will zum ersten Mal die Geschichte des Down-Syndroms erzählen. Und zwar nicht über Menschen mit Down-Syndrom, sondern mit ihnen. So haben sie als „Experten in eigener Sache“ die Ausstellung mit erarbeitet: Inklusion im wahrsten Sinne des Wortes.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.