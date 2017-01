Do Not Do It Yourself 

Feldbegehung Dienstagnachmittag im Gewerbegebiet Capellen. Der Parkplatz vor der neuen Baumarktfiliale von Bauhaus ist gut besucht. In der Fischer-Bäckerei am Eingang sitzen einige Rentner, manche mit, andere ohne Enkel, und trinken Kaffee. Das Warenangebot im Eingangsbereich ist saisonal inspiriert: Öfen und Kamine sind ausgestellt, dazu, was man so braucht, um sie zu befeuern. Die Auswahl richtet sich sowohl an schmale Brieftaschen als auch an gut gefüllte Portemonnaies. Für die einen gibt es Holzklotz und Axt, für die anderen eine elektrisch betriebene Holzscheitspaltmaschine für mehrere Hundert Euro. Ähnliche Varianten auch bei den Gerätschaften zur Bewältigung eventueller Schneemassen. Das Angebot reicht von der einfachen Schaufel bis zur Schneeraupe mit Kettenantrieb, mit der die Lawinengefahr in der Garageneinfahrt effektiv gebannt und deren Verwandlung in ein Krisengebiet verhindert werden kann.

