Clochemerle à l’Est 

Perplexité à Echternach « Je suis persuadé que le Syfel va gagner ces procès devant la Justice. Persuadé ! » Yves Wengler, CSV, est maire de la petite bourgade historique d’Echternach (5 600 habitants) depuis deux ans. Informaticien, il est rationnel – et embêté de se retrouver coincé dans cet engrenage qui a fait que, le 22 décembre dernier, devant les caméras de RTL Télé Lëtzebuerg, la presse et les hauts dignitaires de l’Église et de l’État, l’archevêque Jean-Claude Hollerich refuse soudain de signer la convention devant régler le statut spécial de la Basilique d’Echternach. « Si je signe, allez-vous alors encore une fois me traîner en justice ? » demanda-t-il aux représentants de la fabrique d’église d’Echternach. Et le ministre des Cultes et Premier ministre Xavier Bettel (DP) de profiter du moment pour les interpeller à son tour en leur demandant de clarifier la situation. Puis ça a fait pschit ! et la maire de la capitale Lydie Polfer (DP) est sortie avec une convention signée, lui permettant de se faire cofinancer le fonctionnement et l’entretien de la Cathédrale de Luxembourg à hauteur de cinquante pour cent par l’État, alors que Yves Wengler partit bredouille du ministère d’État. « Ce jour-là, je ne savais même pas que la fabrique d’église d’Echternach avait assigné l’archevêque en justice », se souvient-il. Mais que le moment était hautement pénible, surtout parce qu’il est ensuite passé en boucle à la télévision.

