Forza Europa 

Die Krise der Europäischen Union drückt sich selbstverständlich auch in ihrer Personalpolitik aus, die in der Regel einer Art bürokratischem Cäsarismus auf der Grundlage stillschweigender Abmachungen zwischen den beiden großen politischen Familien, den Konservativen und der Sozialdemokratie, gehorcht. Das war schon bei der Wahl des Kommissionspräsidenten 2014 zu erkennen: Eigentlich wollte niemand den gerade hierzulande über seinen hysterisch gewordenen Geheimdienst gestürzten Jean-Claude Juncker auf diesem Posten sehen, am allerwenigsten seine eigene Gruppierung, die Europäische Volkspartei, das heißt die deutsche Kanzlerin, die sich dann aber die unheilvolle Direktkandidatur bei den Europawahlen aufzwingen ließ.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.