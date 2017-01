Im Namen der Sprachlosen 

Am Dienstag reiste Premierminister Xavier Bettel zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, dem globalen Jahrmarkt der Reichen und Mächtigen. Dort wollte der liberale Regierungschef bei „wirtschaftlichen, politischen und sozialen Entscheidungsträgern der Welt für die wirtschaftliche Attraktivität Luxemburgs“ werben. Er wollte laut seiner Pressestelle Unternehmer und Politiker unter vier Augen treffen und während eines Essens mit Jungunternehmern über die „Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung für die Unternehmer der Zukunft“ diskutieren. Er wollte an einer Konferenz über „Responsive and Responsible Leadership in a Multipolar World“ teilnehmen und an einer Podiumsdiskussion über Weltraumtechnologie.

