Le point sur le « i » 

La fin d’une obsession Le directeur de la Fédération des industriels (Fedil) René Winkin ne veut plus trop parler de l’indexation automatique des salaires. Par calcul tactique d’abord : « Je suis convaincu que plus nous formulons des revendications sur l’index, moins nous aurons de chances de les voir aboutir ». Sur la question des coûts du travail, Winkin ne cherche pas la confrontation politique par médias interposés : « Je me pose la question : Eng Sau duerch d’Duerf dreiwen, est-ce vraiment productif ? » Aux disputes sur la place publique, il préfère les voies du lobbying, plus discrètes. Il faudrait « expliquer l’état des choses » : « Au moment opportun, les dirigeants luxembourgeois des multinationales pourront montrer au ministre compétent les comparaisons faites au sein du groupe et lui expliquer : ‘Ceci est la pression à laquelle je suis exposé.’ Cela apportera plus que de dire pour la cinquième fois : ‘Il faut abolir l’index !’ » À cette nouvelle retenue, il y a plusieurs explications, dont l’inflation historiquement basse : entre octobre 2013 et janvier 2017, aucune tranche indiciaire n’est tombée. Au-delà, remarque Winkin, il y aurait comme une dissonance entre, d’un côté, lancer des campagnes pour inciter les lycéens à choisir une carrière dans l’industrie et, de l’autre, véhiculer l’image d’un secteur qui serait en crise permanente (et du coup incapable de supporter la moindre hausse des coûts du travail). En effet, quel jeune choisirait de travailler dans une industrie pseudo-crépusculaire ?

