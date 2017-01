Le sang de l’homme,  sève de l’Amérique 

1915 : cinquante ans après la guerre de Sécession, David Griffith réalise une des premières super-productions cinématographiques: The birth of a nation. Sous couvert de liberté d’expression, le réalisateur y développa une idéologie ultra-raciste. La polémique fut immédiate et le film est encore étudié aujourd’hui pour sa portée historique comme pour ses idées nauséabondes. Un siècle plus tard, le comédien américain Nate Parker, vu chez Spike Lee, emprunte le titre de Griffith non pas pour réécrire l’histoire, mais en proposer un second point de vue. Pour « se réapproprier ce titre, de manière à ce que, lorsqu’on l’entend, on ne pense plus à la vieille propagande, mais plutôt à la résistance, l’autodétermination », déclara-t-il au festival de Sundance, au cours duquel le film fut révélé et très récompensé.

L’histoire est tirée du livre de William Styron relatant les mémoires de Nat Turner, un prédicateur qui, en 1831, prit la colère et les armes pour se révolter contre les actes de torture que les maîtres blancs faisaient subir à leurs esclaves noirs. Dans la lutte, une soixantaine de propriétaires fut massacrée, ce qui entraîna la pendaison de dizaines d’hommes, mais aussi de femmes et d’enfants en représailles. Une violence que ne cherche pas à dissimuler Nate Parker, mais dont il entreprend de raconter la genèse. Tout commence par une fuite, celle de son père, menacé puisque coupable d’un vol mineur. Devenu adulte et ouvrier de la famille Turner (l’esclave portait le nom de ses maîtres), Nat (Parker lui-même), très religieux, développe un don pour le prêche. Constatant cette érudition, les propriétaires terriens des environs proposent à Samuel (Armie Hammer), son maître, de monnayer les pieux conseils de Nat pour calmer les tendances à la mutinerie de leurs domestiques. Nat est le témoin de corrections de plus en plus violentes, qui vont bientôt le toucher personnellement et l’entraîner dans une révolution aussi courte qu’éphémère.

Au travail depuis 2009, Parker, qui est ainsi ici acteur principal, scénariste, réalisateur et co-producteur, dirige une œuvre historique, nécessaire de par la lecture d’évènements réels qu’elle propose. Le cinéaste, qui n’a bénéficié du soutien de la Fox qu’à la distribution, a souhaité mettre de l’épique dans l’intime, faire un vrai film de guerre, scènes d’atrocités et affrontement final épique compris, malgré un budget plus serré que les habituelles productions hollywoodiennes. Mel Gibson lui-même aurait conseillé le jeune réalisateur impressionné par les combats de Braveheart. Ainsi, The birth of a nation bénéficie des mêmes effets, peu avare de montrer frontalement les sévices subis par les esclaves. La méthode de dénonciation a ses défenseurs et ses détracteurs, ce n’est plus un débat. Reste une mise en scène finalement ultra classique et calibrée.

Mais malgré la nécessité d’une telle œuvre historique, qui n’est pas sans faire écho au monde actuel, The birth of a nation dérange par l’insupportable rôle donné aux femmes, noires ou blanches. La propriétaire historique de Nat (Penelope Ann Miller) est dépeinte comme une intellectuelle éclairée mais soumise au dernier mot des hommes (son mari, son fils ou le pasteur). Quant aux femmes esclaves, elles ne doivent leur salut qu’aux hommes et sont invariablement victimisées, sans volonté aucune, sans place à prendre. Nate Parker ne dénonce pas ici un fait, au contraire, il utilise les personnages féminins comme faire-valoir de son héros, qui finalement, écrase la cause pour devenir un martyr identifié comme tel, au détriment de ses camarades.

The birth of a nation version 2016 est un ouvrage laborieux et précis, mais la volonté de justice de Nate Parker se dilue dans sa course à l’héroïsme à tout prix et son classicisme pompeux.