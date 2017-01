Zigaretten an eng eege Meenung 

Wéini ass e Film relevant fir Lëtzebuerg? Wann en op Cannes, op Berlin oder op Venedeg op en A-Festival geet, well seng Schauspiller oder Realisateuren international bekannt sinn an en esou an engems eng Zort Nationbranding mécht? Wann en eng avantgardistesch Ästhetik huet, wei vill Filmer vum Bady Minck, an esou an enger Niche seng Plaz fënnt an e vläicht Generatioune vu Kreative wäert influenzéi­eren? Oder wann en, sëff et als Documentaire oder als Fiktioun, eng Lëtzebuerger Realitéit opgräift an thematiséiert an esou Froen iwwer eis Gesellschaft stellt? De Comité de sélection vum Film Fund muss sech déi Prinzipiefro an all Reunioun stellen, wann erëm vill méi Demanden erakomm si, wéi Suen do sinn, an e muss entscheeden, ob en engem klenge lokale Projet eng Chance gëtt an dofer vläicht eng fett international Koproduktioun verwerft.

