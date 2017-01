Der Geist in der Maschine 

Stehen selbstfahrende Autos „vor der Tür“? Man könnte das meinen, wenn man die Meldungen der Hersteller verfolgt. Keiner, der nicht am „autonomen Fahren“ arbeiten würde, und manche Ankündigungen klingen, als würde die Sciencefiction von Roboter-Autos schon in ein paar Jahren Wirklichkeit: Audi hat vor drei Wochen bekannt gegeben, gemeinsam mit dem Chiphersteller Nvidia „bis 2020 ein komplett per künstlicher Intelligenz autonom fahrendes Fahrzeug auf die Straße“ zu bringen. Bei der Entwicklung des BMW iNext, der 2021 herauskommen soll, steht „vollautonomes Fahren“ im „Mittelpunkt“. Nissan will nächsten Monat den ersten Praxistest „autonom“ fahrender Elektro-Autos in Europa starten – nicht auf einer Autobahn, sondern im Alltagsverkehr in London. Die Aufzählung ließe sich noch weiter fortsetzen.

