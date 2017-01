Lacrimae rerum  

Rusty boys Lundi 24 janvier vers 14 heures. Il fait toujours autour de zéro degré. Une foule bariolée et emmitouflée s’est amassée devant la porte arrière de la Chambre des députés, rue de l’eau. Arrivant du siège du CSV, à quelques pas de là, le député Marco Schank, président de la commission des Pétitions, passe saluer les gens venus pour assister au débat public sur la réforme des fabriques d’église, organisé suite aux plus de 11 000 signatures recueillies par le Syfel (Syndicat des fabriques d’église) avec sa pétition publique sur le sujet. Les pétitionnaires passeront par la grande porte, mais eux, la foule, sont des civils intéressés, peut-être membres d’une fabrique d’église ou autrement actifs dans une paroisse. Pour beaucoup d’entre eux, c’est la première visite au parlement, bien que la plupart aient déjà atteint un âge certain. « Tu as lu les statuts du Fonds présenté par l’archevêché la semaine dernière ? » demande l’un à son voisin. « Certainement pas – je sais que c’est du grand n’importe quoi », rétorque celui-ci. Dans cette foule de « rusty boys », on retrouvera plus tard l’avocat Fernand Entringer et l’ancien vicaire Mathias Schiltz, qui ont tous les deux déjà fait part de leur opposition au projet d’un fonds central pour la gestion des biens de l’Église à d’autres occasions (notamment dans les colonnes du Land). « Nous irons jusqu’à Strasbourg ! » lance encore un membre de l’assistance avant le début de la séance. « S’il le faut, nous irons jusqu’à Strasbourg, ah ça, je vous le garantis ! » Sur la tribune, ils seront plus nombreux que pour le débat sur le statut du luxembourgeois.

