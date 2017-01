Salut les Lulus ! 

Liquide En 2000, Laurent Kratz fonde un site d’information destiné aux frontaliers (lesfrontaliers.lu). En 2004, il lance un site de téléchargement gratuit pour musiciens produisant sous licence creative commons (Jamendo). En 2014, il crée un portefeuille pour bitcoins et autres monnaies virtuelles (Yallet). Tour à tour, l’entrepreneur lorrain aura misé sur l’information sans journalistes (quasiment), la musique sans grands labels et la monnaie sans État. Lesfrontaliers.lu est un produit hybride : projet commercial, fournisseur d’informations pratiques, carrefour des rumeurs et site d’entraide. C’est également un espace public où se forme une identité collective et où se formule un discours politique largement ignoré par la presse et le pouvoir autochtones. Arlette Zeoli, qui dirige le site, en replace la genèse dans le contexte historique : « Aujourd’hui, avec Facebook et Twitter, cela paraît évident ; or, à l’époque, c’était révolutionnaire. On autorisait les gens à donner leur avis, comme sur les radios libres. » Lesfrontaliers.lu et diegrenzgaenger.lu, son pendant germanophone, étaient les premiers pure players luxembourgeois, les premiers médias uniquement présents sur le web. Faire l’archéologie de ces sites soulève des questions qui, avec l’extension des réseaux sociaux, ont gagné en actualité : la fragmentation de l’opinion publique, la différence entre modération et censure, rumeurs et véracité.

