Die Explosion der Außenpolitik, wie wir sie kennen 

„The Movement Continues – the Work Begins!“, heißt es seit der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump auf der Internetseite des Weißen Hauses, fast wie ein Echo auf den italienischen Historiker Enzo Traverso, der Donald Trump einen „Faschisten ohne Faschismus“ nannte, mit Twitter und Fox-News statt Schwarz- und Braunhemden. „From this moment on, it’s going to be America First“, kündigte Donald Trump in seiner Antrittsansprache an, getreu dem 1940 gegründeten America First Committee des Nazi-Sympathisanten Charles Lindbergh.

