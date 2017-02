Kreatives Chaos 

In seinem Essai Der kreative Mensch (Residenz Verlag, 2016) beschreibt Wolfgang Ullrich, wie sich die Wahrnehmung der schöpferischen Gestaltungskraft über die Zeit verändert und sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte das „Kreativitätsdispositiv“ herausgebildet hat. Die demokratische Auffassung, dass nicht nur in ein paar Genies, sondern in jedem Menschen kreatives Potenzial schlummert, das aktiviert werden muss, damit das Leben erfüllt ist. „Seit einigen Jahrzehnten ist die Kreativität somit zur Norm geworden. Jeder, der auf sich hält, es auf Anerkennung, gar auf eine Vorbildrolle abgesehen hat, achtet darauf, ihr zu genügen, sie bestenfalls zu übertreffen und sich als noch kreativer als andere zu erweisen“, schreibt Ullrich. Dieses Kreativitätsdispositiv werde durch die liberale Marktwirtschaft gefördert, in der Wettbewerb, Leistung und Gewinn zählen. Denn wer die bessere Idee hat, hat den Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Kreativität ist damit ein Rohstoff wie Erdöl. Und Kreativität wird von den Arbeitnehmern ebenso eingefordert wie Flexibilität und ständige Verfügbarkeit und sie dient der Wertschöpfung. Unter diesen Bedingungen ist ein guter Künstler ein solcher, dessen Schaffen andere dazu inspiriert, kreativ zu sein, nicht jemand, dessen Werk so gut ist, dass es ein endgültiges Ausrufezeichen setzt. Ein guter Künstler ist also vielmehr eine Muse, die Inspiration für andere liefert. Ganz nebenbei wird er damit zum Dienstleister degradiert.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.