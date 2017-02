Neue Frau, neues Glück 

Was ist los im Service central d’assistance sociale (Scas)? Nachdem ein vom Justizministerium in Auftrag gegebenes Audit personelle und organisatorische Mängel in der Gerichtshilfe feststellt, spricht die neue Scas-Direktorin Marie-Claude Boulanger offen über Probleme und notwendige Restrukturierungsmaßnahmen. Die gelernte Assistante sociale hat ihre berufliche Karriere in der Jugendschutzabteilung des Scas begonnen und ist, nach vielen Jahren im schulpsychologischen Dienst in Esch, an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt.

