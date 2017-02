Blind dating 

Quand maître Faisal Quraishi, avocat inscrit au barreau de Luxembourg depuis 2005, défend les droits des demandeurs de protection internationale, il sait de quoi il parle : d’origine pakistanaise, il est venu en Europe avec ses parents et a eu accès au statut de réfugié en France. Par son engagement, dit-il, il veut rendre à la société qui l’a accueilli. Un entretien sur les droits humains, la procédure « ultra-accélérée », le Hall 6 et la peur des abus.

d’Lëtzebuerger Land : Vous défendez régulièrement des demandeurs de protection internationale dans leurs procédures, souvent aussi des ressortissants des pays des Balkans, désormais définis comme « pays d’origine sûrs » par le Luxembourg et pour lesquels le gouvernement vient d’annoncer une procédure « ultra-accélérée » permettant d’évacuer leurs dossiers plus rapidement, parce qu’ils ont peu de chances d’accéder au statut de protection internationale. Quelles sont vos expériences ?

Faisal Quraishi : Souvent, ce sont des dossiers perdus d’avance et nous le savons. Tous les gens des Balkans, on les met dans le même sac. Parfois, je ne me déplace même plus pour plaider, comme le jugement est évident dès l’échange d’arguments avec le délégué du gouvernement. Mais parfois, il y a aussi des cas plus compliqués, où mon client a un dossier plus complexe. Comme ce journaliste albanais, X.I., qui était à l’origine de la dénonciation d’un grand trafic de drogue d’Albanie vers l’Italie et la Grèce. Il a écrit de nombreux articles sur le sujet, jusqu’à être en danger dans son pays. On a eu cinq ou six entretiens au ministère de l’Immigration, qui, pourtant, ne voulait pas reconnaître le fait qu’il risque sa vie s’il retourne là-bas. Il n’a eu ni le statut de protection internationale, ni la protection subsidiaire. Alors nous avons fait appel et sommes allés voir l’Ombudsman, qui était d’accord qu’il y avait une grande négligence d’analyse de la part du ministère et qui va donc également intervenir.

Justement, la Convention de Genève n’accorde-t-elle pas un droit de protection individuel à tous les demandeurs ? Ne peut-on pas être poursuivi pour sa religion, son origine ethnique ou ses opinions politiques dans un « pays d’origine sûr », voire même un pays partenaire du Luxembourg ?





