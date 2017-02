Goodbye and farewell 

Mit 494 Stimmen dafür und 122 dagegen nahm das Unterhaus des britischen Parlaments am Mittwochabend den European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 an, der es Premierministerin Theresa May erlauben soll, Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union und damit den Austritt Großbritanniens aus der EU auszulösen. Dass es keine größere Rebellion gab, lag auch daran, dass die Regierung sich dazu hatte breitschlagen lassen, vor der Abstimmung das Weißbuch The United Kingdom’s exit from and new relationship with the European Union zu veröffentlichen. In zwölf Punkten, so das Versprechen, soll darin die Verhandlungsstrategie von Her majesty’s government mit der EU dargelegt werden.

