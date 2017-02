In Zukunft heißt es  nur noch Pompjee 

Am 1. Januar 2018 könnte sie in Kraft treten, die Neuausrichtung der Rettungsdienste. Schätzt Marc Mamer, der Präsident des nationalen Feuerwehrverbands FNSP. Anfang vergangener Woche hatte er in einem RTL-Radiointerview erklärt, „wir warten darauf schon 3 700 Tage“. Kurz zuvor hatte der Staatsrat zu dem Gesetzentwurf von Innenminister Dan Kersch (LSAP) mehr als 20 formelle Einwände gemacht. Was so aussah, als könnte die Rettungsdienste-Reform womöglich der nächsten Regierung vermacht werden. Doch dann fanden Innenminister und Staatsrat zu einem Kompromiss über die wichtigste strittige Frage im Gesetzentwurf, so dass Neujahr 2018 als Stichtag realistisch erscheint. Klappt das, wäre Kersch so etwas wie ein Held. Nicht nur hatte die aktuelle Regierung die Rettungsdienste-Reform von ihrer Vorgängerin übernommen. Die hatte sie ebenfalls von ihrer Vorgängerin geerbt. Den Zyklus endlich zu brechen, wöge ähnlich schwer wie die Auflösung der Kirchenfabriken.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.