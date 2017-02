Machtversessene Stilikone? 

Schon das Filmplakat wirkt wie eine Modewerbung aus den Sechzigerjahren: Im knallroten Kostüm mit hochtoupierten Haaren lächelt „Jackie“ in die Kamera... Sie schmückte in ihren schlicht geschnittenen Kostümen und mit ihren Pillbox-Hüten die Cover von Modezeitschriften. 1968 wurde sie zur Frau des Jahres gewählt, als eine der bestgekleideten galt sie in den 60-ern ohnehin. Die stilprägende Eleganz der Gattin von John F. Kennedy zeugte von ihren französischen Wurzeln. Die spätere Hochzeit mit dem Milliardär Aristotelis Onassis sorgte für weitere Schlagzeilen. Aus „Jackie K.“ wurde so „Jackie O.“.

Als sie 1962 dabei gefilmt wurde, wie sie weltmännisch durchs Weiße Haus führte, folgten 50 Millionen US-Amerikaner dem TV-Spektakel. Die Fernsehaufzeichnung wird auch in Pablo Larraíns englischsprachigem Spielfilmdebüt Jackie nachinszeniert. Am Mythos der glamourösen Präsidentengattin zu stricken, scheint das Ziel seines Biopics, das lediglich den Zeitabschnitt unmittelbar nach dem Mord an John F. Kennedy behandelt.

Nathalie Portman, die Jackie Kennedy dank einer guten Maske verblüffend ähnlich sieht, rennt im blutbespritzten Kostüm verzweifelt durch die Gegend und weigert sich zunächst, ihre Kleidung zu wechseln. Alle sollen nur das Blut sehen und begreifen, was Schreckliches geschehen ist! Für kurze Zeit ist sie wieder das kleine Mädchen Mathilda aus Luc Bessons Léon. Denn weinen und schutzbedürftig aus der Wäsche gucken, das kann Portman (etwa auch in V for Vendetta). Mit einer Haltung bewahrenden First Lady hat das wenig zu tun.

Daran, sie doch als eine solche zu inszenieren, wird sich Larraín 100 Minuten lang zäh abarbeiten. Man sieht Jackie Kennedy eine Woche nach der Ermordung ihres Ehemanns (am 22. November 1963 in Dallas), wie sie kreidebleich und verheult in der Sommerresidenz der Kennedys in Hyannis Port einen Reporter von Life trifft. Sie wird ihm ihre Erzählung über sich selbst in die Feder diktieren und er die Story über die Kennedy-Witwe groß rausbringen. Mondän rauchend sitzt sie auf dem Sofa und bietet vom Musical Camelot erzählend, das sie einst vor dem Zubettgehen mit ihrem Mann hörte, den interpretativen Mythos gleich frei Haus. Der Musical-Song („Don’t let it be forgot, that once there was a spot, for one brief shining moment that was known as Camelot“) wird mehrmals im Film bedeutungsschwer eingespielt, sodass der Mord an Kennedy retrospektiv zum Königmord an Artus wird.

In Rückblenden wird das Attentat in Dallas gezeigt, Jackie Kennedy wie sie unter Schock verzweifelt und tablettensüchtig durchs Weiße Haus läuft, geradezu besessen von der Idee, ihrem Ehemann ein pompöses Staatsbegräbnis, inspiriert an dem Abra- ham Lincolns, zu organisieren. Am Ende stehen Impressionen der Trauerfeier, an der knapp eine Million Menschen teilnehmen sollten.

Bekenntnisse über ihr unbefriedigtes Eheleben wird sie einem Priester anvertrauen. „Wissen Sie, es gibt zwei Kategorien von Frauen: diejenigen, die die Macht im Bett haben wollen, und diejenigen, die Macht in der Welt haben wollen“, erklärt sie ihm. Diese einfache Sicht auf Frauen spiegelt sich nicht nur in diesem Zitat wider, sondern in der ganzen Art und Weise, wie Jackie Kennedy inszeniert wird. Ihre journalistische Laufbahn fällt unter den Tisch, sie ist einfach nur Gattin. So geht es nicht um die „wahre“ Jackie K. und ihr Leben, nicht um die Wirkweise ihres Mythos, geschweige denn um Gesellschaft und Geschichte der USA in den 60-ern. Larraín zeigt eine Frau, die sich stilvoll zu kleiden weiß, um ihren Wohlstand fürchtet und dafür kämpft, dass ihr Ehemann ein pompöses Begräbnis erhält, auf dass sich die Welt an ihn erinnere. Was bleibt sind ikonografische Jackie-Kennedy-Bilder, aber vor allem: gähnende Langeweile.