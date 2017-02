Un barrage qui ne pisse pas pète 

Man sucht lange nach dem Schlüsselmoment des Films. Ein Hund stirbt und wird begraben. Ein Luxemburger versucht sich als Verführer und scheitert. Ein Kind rutscht im Park aus und wird verarztet. Der Kopf eines ausgestopften Wildschweins fällt von der Wand und die Welt dreht sich weiter. Dies alles geschieht in dem Film Barrage der luxemburgischen Regisseurin Laura Schroeder. In loser Reihenfolge. Heute feiert er Premiere in der Sek- tion „Forum“ der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele von Berlin. Ein Film, der auch ein wenig das Heimatland der Regisseurin würdigt, wertvolle Momente eines Familientrios einfängt, um sich allzu leicht in Unentschlossenheit zu verlieren und zu viel an Tragik, Problematik und Ticks überhaupt aufarbeiten möchte. In 112 Minuten.

