Entre lycée et réfugiés 

« Entrée interdite – Attention danger de mort » lit-on sur la petite pancarte accrochée sur le portait grillagé et surmonté de fil de fer barbelé. Depuis un an, le site du Broadcasting Center Europe sur le Schwaarzenhiwwel à Marnach, 544 mètres d’altitude, est à l’abandon. Depuis 1956, RTL diffusait une partie de ses programmes radio, notamment en fréquences moyennes, vers l’Allemagne et l’Angleterre, à partir d’ici. Mais depuis qu’une initiative citoyenne, Fir méi Liäwensqualitéit, s’était constituée, au début du siècle, se plaignant de la nocivité des ondes et entamant des procédures judiciaires (qu’elle remporta), ce site de diffusion n’était plus une fierté, mais une nuisance pour la commune. Début 2016, RTL ferma la station.

