Films made in Luxemburg 

Brot für die Welt. Das ist ein Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland. Man verbindet mit ihm die eindringlichen Aufrufe zur Fasten- und Adventszeit, sich für die Ärmsten der Armen in aller Welt einzusetzen, für die Hungernden und für die Bedürftigen. Es finanziert sich durch Spenden und Kollekten in den Gottesdiensten, aber auch durch Bußgelder, Nachlässe und sonstige Zuwendungen. Das Werk sammelt jedes Jahr rund 75 Millionen Euro an Hilfsgeldern ein, mit denen es sich seine Themen Bekämpfung von Hunger, Prophylaxe sowie Bekämpfung von HIV und Aids, Förderung von Bildung und Gesundheit finanziert. Umso mehr überraschte es, als am vergangenen Samstag im größten Filmsaal der Berlinale das Logo von „Brot für die Welt“ im Abspann eines Films auftauchte: Felicité, belgisch-deutsch-französisch-libanesisch-senegalesische Koproduktion lief im Wettbewerb um den Goldenen Bären für den besten Film des Filmfestivals. Ein dünner Streifen, der im Kongo spielt, damit man den fünf Produktionsländern gerecht wurde. Im Abspann dann der Dank dem ungewöhnlichen Unterstützer.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.