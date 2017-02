Kinder und Hunde sollen die Verfassung retten 

„Wir müssen schauen, dass die Arbeit, die seit 2005 geleistet wurde, nicht für die Katz ist“, meinte Alex Bodry (LSAP), der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses der Institutionen und der Verfassungsrevision, am Montag über die geplante Verfassungsrevision. Die Regierungskoali­tion hatte vor einem Jahr während einer Klausur in Mondorf beschlossen, dass die neue Verfassung bis Ende dieses Jahres vom Parlament in erster Lesung verabschiedet und dann Anfang 2018 als erste Verfassung überhaupt in der Landesgeschichte durch ein Referendum legitimiert werden soll. Doch auf seinem Krönungskonvent Mitte Oktober vergangenen Jahres versetzte CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler im Forum Geesseknäppchen den Regierungsplänen den Gnadenstoß, als er riet, man solle jetzt nichts überstürzen und mit dem Referendum bis nach dem Dauerwahlkampf warten.

