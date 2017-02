Méi schaffen, manner Pai 

Nora Back vom OGBL war die Aufregung noch anzusehen, als sie am Freitagvormittag vergangener Woche vor die Fernsehkameras trat: „Wenn sich in den nächsten Tagen nichts mehr ändert, dann kommt es zum Streik, wir sind mitten in den Vorbereitungen!“ So etwas geschieht nicht alle Tage. Das letzte Mal legten vor zwei Jahren die Angestellten des Automobilclubs ACL zwei Tage lang die Arbeit nieder, um einen besseren Kollektivvertrag zu erkämpfen.

