Comme lieu de rendez-vous matinal, il a proposé l’« Inter ». Situé en face de ce qui était une fois le Centre Hamilius, le Café Interview est une des rares institutions « authentifiées par la fidélité conservatrice et le pluralisme libéral de ses habitués » (pour reprendre la formule de Claudio Magris). Steve Krack compte parmi ces habitués. Vêtu d’un pull bleu foncé, cheveux gris en bataille, le quadragénaire a l’allure du beau gosse, mais sans pour autant être frimeur. Plutôt que de fric, il préfère parler d’« esthétique ». Son enthousiasme est désarmant. En juillet 2015, le Land avait vu en lui le symbole ou la mascotte du Luxembourg jeune, ouvert et dynamique prêché par la coalition socio-libérale : « Dans ce pays ‘moderne’, l’entrepreneur qui a du succès ne s’appelle plus Flavio Becca, mais Steve Krack ». Serait-il le Flavio Becca de la coalition Gambie ? Si la formule le fait rire, il en est également un peu flatté. Alors, plutôt promoteur hipster ? Lui, préfère l’appellation « promoteur lifestyle ».

