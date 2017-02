La montagne de murs 

En voiture, le ton est vif. Il est question d’un costume qui ne va pas. Et des courses qu’il faudrait faire avant de rentrer. Mais Lary (Mimi Branescu) et sa femme Laura (Catalina Moga) doivent d’abord se rendre à la commémoration du père de Lary. En Roumanie, 40 jours après un décès, ses proches rendent habituellement un dernier hommage au défunt en partageant un déjeuner béni par le prêtre, qui officialise ainsi le repos éternel du patriarche auprès de Dieu. Lary retrouve ses proches : sa mère Nusa (Dana Dogaru), sa tante Ofelia (Ana Ciontea), sa sœur Sandra (Judith State), son cousin Sebi (Marin Grigore), d’autres encore… La famille ainsi réunie prépare la cérémonie, dans un rituel foutraque que le retard du prêtre va venir bouleverser.

Après avoir fréquenté à deux reprises la sélection Un certain regard avec La mort de Dante Lazarescu (2005) et Aurora (2010), Cristi Puiu est revenu à Cannes l’an dernier par la grande porte puisque Sieranevada, son nouveau long-métrage, figurait dans la compétition officielle au côté du Bacalaureat de son compatriote Cristian Mungiu.

Reparti sans récompense, le film est un huis clos qui suit les trois heures du retour de Lary dans sa famille quasiment sans ellipses, un parti-pris qui séduit instantanément mais qui s’essouffle finalement. Tout commence donc dans la voiture, où le dialogue n’est qu’un prétexte à présenter les personnages par leur manière de réagir. À Laura la manipulation subtile, à Lary la nonchalance. La caméra s’attarde donc sur les réactions, les déceptions, les soulèvements. On respire, presque littéralement, avec ces personnages dont les qualités et les défauts apparaissent à la faveur d’un soupir, d’un sourire. Puiu décide d’aller au bout de son dispositif et de ne pas couper là où l’information est passée mais de continuer à filmer un dialogue anodin, soulignant la superficialité de la relation du couple en dépit de leur histoire. Une fois arrivée dans l’appartement, le dispositif s’intensifie. Puiu prend la place du mort, s’installe dans le couloir et ne perd pas une miette du ballet qui se joue sous ses yeux : la tragi-comédie familiale est en place.

Partout, c’est l’empêchement : les portes se referment aussi vite qu’elles se sont ouvertes et les personnages s’excluent tour à tour, se poussent hors du cadre, s’approprient l’espace d’un hors-champs à la puissance de plus en plus prégnante. L’appartement est si petit que les convives sont répartis dans plusieurs pièces et c’est Lary qui, la plupart du temps, fait le lien entre les membres de la famille, passant d’un micro-drame à l’autre, avec en fil rouge, un rituel obscur à propos d’un costume et ce prêtre décidément peu ponctuel qui retarde l’heure du repas. Nous sommes quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo et les conversations masculines s’articulent autour du terrorisme, de la manière de s’approprier les images et donc, la vérité. Dans de longs plans-séquences, souvent filmés à l’aide d’une focale assez courte pour souligner l’étroitesse du lieu et donc la proximité subie par les personnages, les liens familiaux se tendent, se démêlent, dans un capharnaüm qui connait son point d’orgue à l’arrivée d’un homme dont on ne connaissait alors que la réputation. Pour autant, l’extérieur ne peut pas être vu comme une source de libération : l’incursion de Lary en dehors de l’immeuble, mise en scène telle qu’à l’intérieur, avec les façades en guise de murs, lui sera traumatisante.

Sieranevada commence comme un portrait lucide et cohérent d’une famille dans la Roumanie contemporaine. Mais Cristi Puiu assèche son concept en le faisant s’effiler entièrement, faisant boire la dernière goutte à son spectateur, perdu dans les longueurs. Une fois le dispositif mis en place, l’intrigue est trop faible pour tenir la durée (173 minutes), qui apparait alors comme un caprice de réalisateur plutôt que la voix d’un réalisateur.