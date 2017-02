Moving pictures experts group 

Dans un coin du bureau du département film, au deuxième étage du Centre national de l’audiovisuel : un sac de frappe, punching ball. Il est signé et daté : il fit partie du décor d’un film dans lequel joua Thierry van Werveke, l’acteur de cinéma le plus populaire du Luxembourg, mort en 2009. Le CNA va lui consacrer une grande exposition, initiée par Paul Lesch, directeur du centre depuis un an. Lesch s’enthousiasme pour la moindre trouvaille, le moindre objet en rapport avec « Thierry » : « Voici une de ses valises et deux cartons pleins d’objets personnels que nous a confiés sa veuve… » Pour lui, collectionneur méticuleux et expert en cinéma luxembourgeois, sur lequel il a consacré plusieurs livres et de nombreux articles et conférences, les « non-film documents » sont un élément essentiel pour la recherche. D’ailleurs, à son arrivée, il a versé toute sa collection privée d’articles, d’objets, de photos et de documents image ou sonores, dans les archives du CNA – comme s’il était venu avec une dot – et il invite tous les collectionneurs passionnés à en faire de même. « Les chercheurs ont parfois tendance à regarder les collectionneurs amateurs avec un certain dédain, dit-il, mais sans ces collectionneurs, les chercheurs seraient bien souvent désemparés et n’auraient rien sur quoi rechercher… »

