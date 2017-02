n°1 : Fouilles archéologiques Pendant les prochains mois, fonctionnaires patronaux et syndicaux, délégués du personnel et responsables des ressources humaines plancheront sur une nouvelle convention collective de travail (CCT) des employés de banque. Celle-ci est le compromis historique entre un idéal syndical (celui de s’inspirer de la fonction publique) et une tactique patronale (celle de se ménager une marge d’interprétation maximale). Des décennies de marchandages et de compromis ont abouti sur un texte juridiquement embrouillé et indigeste, mais historiquement passionnant. La relecture des conventions passées permet d’esquisser une sociohistoire de la place financière, à commencer par son prolétariat. En 1969, le système de classification incluait une catégorie pour les salariés qui avaient seulement passé l’enseignement primaire ou fait des « études secondaires sans examen de passage ». Parmi ces petites mains de la place bancaire, on retrouve des « encaisseurs », « chauffeurs de direction » et « gardiens de salles coffres-forts ». Même si, d’après le secrétaire syndical du LCGB Vincent Jacquet, les groupes I et II, qui rassemblent principalement les employés sans diplôme universitaire, ne représenteraient plus que « quelques centaines de personnes, tout au plus », la nomenclature des CCT aura finalement peu évolué au fil des décennies. La convention de 2014 comporte ainsi des anachronismes tel « le manipulateur de titres » ou « le gestionnaire clés télégraphiques ».

