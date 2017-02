RE 88807 kam nie an 

Am Morgen des 14. Februar verlässt um 8.27 Uhr der Regionalexpress RE 88807 der CFL den Hauptbahnhof Luxemburg-Stadt. Laut Fahrplan soll der Doppelstock-Triebwagenzug 28 Minuten später in Thionville sein. Alle Fahrgäste, die in Luxemburg-Stadt zugestiegen waren, steigen in Bettemburg aus. Das heißt, wahrscheinlich: Offiziell ist bis heute nicht bekannt, ob sich außer dem Lokführer und der Schaffnerin noch jemand in RE 88807 befindet, als er Bettemburg in Richtung französische Grenze verlässt. Ein aus Frankreich kommender Personenzug der SNCF begegnet ihm noch. Dessen Lokführer wird L’Essentiel vier Tage später erzählen, dass er dem Kollegen in RE 88807 zugewinkt habe.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.