Taxi, bitte! 

In der Abflughalle in Findel spielen sie am Mittwochnachmittag Karten. Die Taxifahrer haben viel Zeit. Es sind Schulferien und seit dem Brexit-Votum steigen weniger Geschäftsreisende aus London in ein Taxi. Binnen anderthalb Stunden gibt es vier Fahrgäste am Flughafen. Doch dass die Taxen nahe des abgerissenen alten Flughafens in doppelter Reihe fast bis auf die Hauptstraße hinaus Schlange stehen, führen die Fahrer nicht auf die wirtschaftliche oder politische Konjunkturlage im In- und Ausland zurück, sondern auf François Bauschs (Déi Gréng) Taxi-Reform. Seit September ist die Zone Findel mit der Hauptstadt und den Nachbargemeinden verschmolzen. Waren vorher 54 Taxis am Flughafen zugelassen, können für die neue Zone 1, zu der Hauptstadt, Anrainergemeinden und Flughafen gehören, maximal 290 Lizenzen vergeben werden. Die Fahrer in der Flughafenhalle finden deshalb, die Reform begünstige die großen Gesellschaften, mit vielen Wagen, darunter Fahrzeuge, die bisher nur im Speckgürtel der Hauptstadt unterwegs waren, und nun auch Kundschaft auf dem Stadtgebiet und am Flughafen abholen dürfen.

