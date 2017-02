Tee in der Todeszone 

Die Warnmeldungen um die Atomkraftwerke in Tihange, Doel, Cattenom oder Chooz reißen nicht ab. In Zeiten ständiger Sorge um rissige Atommeiler und Pannen in den AKWs der Großregion erscheint ein Film über die Atomkatastrophe in Fukushima hochaktuell.

Doris Dörries in Schwarz-weiß gedrehter Spielfilm Fukushima, mon amour, auf Deutsch: Grüße aus Fukushima, der auch im Rahmen des Luxembourg City Film Festival (2. bis 12. März) gezeigt wird, enthält bereits im Titel die Reminiszenz auf Alain Resnais’ Hiroshima, mon amour (1959, nach einem Drehbuch von Marguerite Duras). Zwei Unbekannte, eine Französin und ein Japaner, treffen darin in einem Hotelzimmer aufeinander. Über beider Affäre schwebt der Atombombenabwurf auf Hiroshima; er bildet den Ausgangspunkt in Resnais’ Klassiker. „Du hast nichts gesehen in Hiroshima!“, lautet das Voice-Over. Und es sind zwei Welten, eine von den Nazis als Kollaborateurin gebrandmarkte Französin und ein von der Nuklearkatastrophe geprägter Japaner, die aufeinanderprallen.

In Grüße aus Fukushima inszeniert auch Doris Dörrie einen Zusammenstoß der Kulturen. Da ist eine verkorkste Deutsche, die nach dem Scheitern ihrer Beziehung in Deutschland ausgerechnet in der verseuchten Todeszone nach Leben sucht. Mit der Organisation Clowns 4 Help reist Marie (Rosalie Thomass) nach Japan, um den Überlebenden der Nuklearkatastrophe von 2011 ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Spaßmachen für die Opfer von Fukushima, lautet die Devise von Clowns 4 Help. Und weil Marie, wie sie selbst erkennt, „ein dummes, verwöhntes, arrogantes Mädchen aus Deutschland“ ist, wird sie zunächst in dem Camp von alten Leuten (die jungen sind nach der Nuklearkatastrophe alle weggezogen) mit ihren ungelenken Zauberkunststücken und Vorstellungen als Clown nur müden Applaus ernten und keinerlei Eindruck schinden.

Marie will sich über die Erfahrung in Fukushima selbst therapieren und eckt zunächst nur an, bis sie Satomi (Kaori Momoi) trifft. Die ehemalige Geisha ist verletzt wie Marie und trägt in der verseuchten Zone sorgsam die Trümmer ihres Hauses und ihrer Vergangenheit zusammen.

Was sich leise zu einer Freundschaft entwickeln wird, beginnt mit einer Begegnung, einem kulturellen Zusammenprall gleich: elegante japanische Dame trifft auf deutsches Trampeltier. Die im Vergleich zur Geisha Satomi fast grobschlächtige Marie wird hier im Wühlen in der Vergangenheit der Japanerin, beim Putzen und Aufbauen ihre innere Ruhe wiederfinden und zugleich „die bösen Geister“ Satomis vertreiben. Marie lernt so etwa die Kunst der Teezeremonie. Irgendwann werden die beiden sogar eine Spritztour unternehmen: „Urlaub von der Radioaktivität“, so Satomi. Doch genau diese von Dörrie inszenierte Leichtigkeit und vermeintlich poetische Annäherung ist das Problem dieses Films.

Die schwarz-weiß Aufnahmen des verwüstet-verwehten Chaos’ beeindrucken. Man verfolgt beklemmt, wie die Deutsche aus dem Auto oder vom Moped auf die Berge schwarzer, aufeinandergetürmter Plastiksäcke voller radioaktivem Müll blickt und Marie furchtsam und ungelenk, mit dem Geigerzähler in der Hand, durch die verwüsteten Landschaften tapst. Die Faszination Dörries an Japan wird in den leisen Einstellungen zweifellos deutlich und auch Rosalie Thomass überzeugt in der Rolle der Marie als aufgewühlte Mitzwanzigerin. Dennoch ist Fukushima, mon amour keine wirklich ersthafte Auseinandersetzung mit der Thematik und eignet sich wahrlich nicht, um die Gefahren der Atomenergie wachzurufen. Dafür ist der mit sinnlichen Klavierklängen unterlegte Film zu verharmlosend poetisch. Um mit Alain Resnais’ Klassiker mitzuhalten, ist er zu schrill, zu verkitscht und letztlich zu bemüht bedeutungsschwer.