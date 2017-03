Bleu, blanc, brun 

Dans une commune du Pas de Calais, Pauline Duhez, une jeune infirmière à domicile, fille d’un ancien ouvrier communiste, est sollicitée par un parti d’extrême-droite pour le représenter comme tête de liste aux élections municipales. Adapté d’un polar de Jérôme Leroy (Le Bloc, Gallimard 2011), Chez nous de Lucas Belvaux est une charge politico-pédagogique contre le Front National de Marine Le Pen. Les éléments de fiction ne manquent pas, en effet, qui permettent au spectateur de faire le va-et-vient sans aucune difficulté entre le FN tel que nous le connaissons en France et le parti nationaliste représenté à l’écran, ainsi que ses nervis fascistoïdes, violents et racistes, plus ou moins liés à lui.

Bien que lui préférant le qualificatif de « film engagé » plutôt que celui de « film militant », Lucas Belvaux ne masque pas son engagement à gauche et sa critique de l’idéologie contre-révolutionnaire du Front National. Son film est un récit qui tente de mettre à plat le discours actuel du FN, son souci de respectabilité et ses préoccupations sociales, à partir de petites scènes du quotidien, pour lui substituer un collectif volontaire d’hommes et de femmes farouchement attachés à une vision réactionnaire du monde. Le bleu blanc rouge de la France de 1789, la Laïcité de la république radicale, la liberté de la philosophie des Lumières, le travail des communistes, sont autant de sous-marins sémantiques détournés de leurs origines idéologiques et utilisés pour gagner la confiance d’une population pauvre et vieille, désespérée et écartée de la providence. Dans la bouche du parti extrémiste de Chez nous, la République est le masque d’une nation biologisée, la laïcité, celui d’un racisme anti-arabe (voir la scène où des conseillers en communication politique recommandent aux frontistes en herbe de bannir de leur vocabulaire les mots « bougnoules » ou « bamboulas » mais d’utiliser « racaille », « djihadistes », « islamistes » car « les gens comprendront »).

On connaît les difficultés inhérentes au film politique. La forme critique emporte tout au point de substituer au travail des images et du récit, le discours édifiant. Si Chez nous n’échappe pas à la simplification, il ne verse pas pour autant dans la caricature. Une partie de sa cohérence réside dans la construction de personnages crédibles interprétés par de bons acteurs. C’est le cas d’André Dussollier (excellent en médecin maurassien) ou Emilie Dequenne dans le rôle de Pauline. On est moins convaincu par Catherine Jacob en double « blondasse » de Marine Le Pen ou Anne Marivin, en bécasse irradiée par l’idéologie frontiste. Le personnage de « Stanko » est une pièce centrale de la démonstration de Belvaux (fascistes et fascismes ne peuvent changer, ils demeurent ce qu’il sont) mais son utilisation dans le récit et la conclusion finale est maladroite. Les scènes de foule (meeting politique et ratonnade dans la Cité) manquent cruellement de moyens. Le film n’est donc pas un chef-d’œuvre et souffre de sa trop grande concentration sur les dialogues et les situations idéologiques. La lumière et l’ancrage local, l’esprit prolétaire d’une région de mineurs à quelques dizaines de kilomètres du mythique Borinage, le fantôme de Van Gogh, auraient pu inspirer un cinéaste aussi fin et sensible que Lucas Belvaux. Ce n’est pas le cas et on le regrette. Chez nous demeure toutefois un assez bon divertissement qui informe avec honnêteté le spectateur sur la dangerosité politique d’une organisation dont la façade républicaine et démocratique masque un parti foncièrement anti-républicain et anti-démocratique.

Chez nous, de Lucas Belvaux (France-Belgique, 2017, 112’), cinéma Utopia.