Das Vermächtnis des Fernand Boden 

First things first Es ist ihm gelungen: Gaston Vogel, Verteidiger von Joseph L., dem Hauptangeklagten in der Fälschungs- und Korruptionsaffäre, die derzeit vor dem Strafgericht verhandelt wird, hat eine Affäre in der Affäre geschaffen. Was er damit bezweckt, ist nicht ganz klar. Denn sein Mandant ist geständig. Joseph L. und den sieben weiteren Angeklagten wird in verschiedenen Konstellationen Unterlagenfälschung, aktive und passive Korruption vorgeworfen, im Hinblick auf die Beschaffung von Handelsermächtigungen. Unabhängig davon, wie die ehemalige konsultative Kommission für die Genehmigungen im Mittelstandsministerium – sie ist seit 2008 abgeschafft –, die die Anträge begutachtete, funktionierte oder eben nicht, unabhängig davon, ob es strikte Prozeduren zur Handhabung der Anträge gab: Unterlagen fälschen, Dossiers aus dem Ministerium herausgeben, Geld zahlen oder welches annehmen, durften die Angeklagten nicht.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.