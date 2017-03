Libérez… simplifiez ! 

Complexité environnementale et organisationnelle ne font pas bon ménage. À en croire l’engouement récent porté aux entreprises dites « libérées », le management et les process, longtemps considérés comme les piliers de l’organisation moderne, freineraient l’innovation et, par la même, engendreraient un impact négatif sur le « bonheur » des salariés. Or, la mondialisation s’apparente à une course à l’innovation pour garantir la compétitivité des entreprises… et qui se trouve aux premières loges du processus d’innovation ? D’évidence les salariés. Même si les clients occupent une place de plus en plus centrale dans le processus d’innovation et la création de valeur qui en découle, ce sont les salariés qui sont directement en contact avec eux (Garcia, Granata et Laval, 2014). Fort de ce constat, il conviendrait donc de libérer les forces créatrices de l’entreprise afin de gagner cette course à l’innovation.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.