World Wide        Weiswampach 

Boomtown Sous le règne du maire Henri Rinnen, Weiswampach s’est transformée en boomtown du nord, en Kirchberg ardennais. On sort des champs pour entrer dans un dédale de cités, de buildings de bureaux et de lotissements. Dans cette commune sur la frontière belgo-allemande, de nombreux immeubles sont construits sans projet d’aménagement particulier (PAP). Lorsqu’on évoque ce point, le bourgmestre répond par un long silence, puis finit par lâcher : « Si nous réussissons à nous arranger avec l’investisseur, alors nous n’insistons pas sur un PAP ». L’attitude laxiste dans l’attribution des permis de construire et dans le reclassement de terrains a positionné Weiswampach comme destination de choix pour les entreprises cherchant une implantation grand-ducale. Pour le maire, la construction de bureaux est une manière de « lier à long terme les investisseurs » au territoire. Le premier échevin Norbert Morn s’offusque d’« un gouvernement qui veut préserver l’Ösling comme réserve naturelle ».

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.