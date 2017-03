Die blauen Schattenminister 

Ehe Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) am gestrigen Donnerstagnachmittag um 15 Uhr die Vertreter des Ärzteverbands AMMD empfing, konnte man schon am Morgen in einem Tageblatt-Interview mit ihr lesen: „Zu klären bleibt die Frage der Mitbestimmung der Ärzte in den Spitälern.“ Und es müsse „diskutiert werden“, ob den Klinikmedizinern „zusätzliche Rechte“ zuerkannt würden, wenn ihnen „zusätzliche Pflichten“ auferlegt werden. Gemeint mit „zusätzlichen Rechten“ könnten, wie Lydia Mutsch andeutete, auch Sitz und Stimme für Ärztevertreter in den Verwaltungsräten der Krankenhäuser sein. Diese Entscheidung aber liege beim Parlament. Beziehungsweise dem Gesundheitsauschuss, der seit Mitte Januar den Gesetzentwurf durcharbeitet.

