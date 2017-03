[Hors] compétition 

Films luxembourgeois ou star hollywoodienne ? Comme lors de chaque festival, les cinéphiles doivent faire leurs choix durant la septième édition du Luxembourg City Film Festival, qui se termine ce dimanche 12 mars. Dimanche et lundi derniers, cette question les mettait devant le choix entre des films luxembourgeois et un événement people comme la venue de Ray Liotta, acteur américain connu surtout pour avoir joué aux côtés de Robert de Niro dans le mythique Goodfellas de Martin Scorsese (1990). Dimanche soir, Liotta assistait à la projection de son dernier film, Sticky Notes (Amanda Sharp, 2016) et recevait un lifetime achievment award du Luxfilmfest (attribué pour la première fois) dans une salle d’Utopolis. Celle juste à côté de celle où se tenait la première luxembourgeoise du long-métrage Barrage de la Luxembourgeoise Laura Schroerder, fraîchement revenue de sa sélection au Forum de la Berlinale. Lundi à la Cinémathèque, Ray Liotta donnait une interview publique à Boyd van Hoeij, critique de cinéma pour le Hollywood Reporter originaire du Luxembourg et membre du comité de sélection du Film Fund, alors qu’à l’Utopolis au Kirchberg avait lieu la difficile soirée court-métrages luxembourgeois organisée chaque année par le Film Fund dans le cadre du festival.

