Nach dem Putsch 

Ein Kauz ruft hoch oben aus dem finsteren Wald und sein Klagen ist in der Stille des Tals zu hören. Wenn es dunkel geworden ist, liegt Lasauvage noch mehr aus der Welt oder wenigstens aus dem Großherzogtum. Lange galt das Dorf als einzige Ortschaft des Großherzogtums, in der Französisch gesprochen wurde, und nach dem deutschen Überfall 1940 wollte sich die Großherzogin in das fast schon in Frankreich liegende Lasauvage zurückziehen, um eine französische Gegenoffensive abzuwarten, die nie kam. Das stattliche Kasino, die solide Schule, die Villen erzählen vom Reichtum einer Zeit, als Grafen und Barone Schmelzen und Bergwerke op der Zowaasch besaßen.

