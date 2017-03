Phantom shares 

Hypocrisie fiscale En 2001, à l’occasion de l’avant-dernière réforme fiscale, le ministre des Finances Jean-Claude Juncker (CSV) réalisa une vieille revendication des organisations patronales. Il chargea le directeur de l’Administration des contributions directes (ACD) de l’élaboration d’une circulaire sur les stock options. Il s’agissait en fait de donner un cadre fiscalement favorable à une pratique courante. Car bien avant que la circulaire ne soit publiée en janvier 2002, les plans de stock options s’élaboraient dans les maisons-mères pour les employés des filales luxembourgeoises, des packages avalisés par l’administration fiscale. En août 2002, un rapport de PWC estimait ainsi qu’environ 25 pour cent des entreprises basées au Luxembourg avaient mis en place de telles combines : « Our experience shows that stock option plans are more commonly used in the financial sector. The trend clearly shows a sharply increasing number of stock option plans in recent years. »

