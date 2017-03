Die nächsten 20 Jahre hoch das Lëtzebuergesch! 

Es gebe „einen breiten Wunsch in der Bevölkerung, hier im Land etwas für die Luxemburger Sprache zu tun, sie zu fördern, sie hochzuhalten“, meinte Erziehungsminister Claude Meisch (DP) am Mittwoch vor dem Parlament. Die CSV-Abgeordnete Martine Hansen pflichtete ihm bei, das sei „spätestens seit dem Referendum klar“. Das Luxemburgische sei „ein Teil unserer Identität, ein Teil unserer Kultur“, lobte Claude Meisch, und Kulturstaatssekretär Guy Arendt (DP) knüpfte sogar an völkische Rassentheorien an, um festzustellen, dass „viele von uns Luxemburgern die Luxemburger Sprache in der DNA haben“. Trotz des stolzen Erbguts warb er für das vergangene Woche veröffentlichte Papier Strategie fir d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch, mit dem die Regierung „ihr Engagement für die Sprache noch einmal verstärken“ will, wie es in der Einleitung heißt.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.