Pacta sunt servanda 

Trop tard Le temps presse, aussi bien pour les maires et les responsables des fabriques d’église que pour le ministre de l’Intérieur Dan Kersch (LSAP) en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la convention signée en janvier 2015 entre l’archevêché et le gouvernement. Désormais, ce temps presse parce que ladite convention est censée entrer en vigueur dans quinze jours, et jusqu’au début de cette semaine, seule une soixantaine d’accords concernant la propriété du patrimoine religieux ont pu être trouvés. Observant les difficultés des conseils communaux et des fabriques d’église d’établir clairement ces droits de propriété, faute de documents juridiquement fiables ou de consensus politique, le ministre a repoussé la date butoir de six mois, jusqu’à juin, par amendement au projet de loi n°7037. Cet amendement, adopté mercredi en conseil des ministres, permettra en outre une sorte de « repêchage » durant les six premiers mois de l’entrée en vigueur de la loi, période durant laquelle les communes pourront encore verser les églises qui leur appartiennent au futur Fonds de gestion des édifices religieux centralisé. Le temps presse, mais la commission des Affaires intérieures n’a guère bougé depuis une première présentation du projet en septembre 2016. On attend l’avis du Conseil d’État, selon la version officielle.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.