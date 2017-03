Vielen Dank für die Bestellung 

Es ist gerade sehr ungemütlich für Claude Marx, Direktor der CSSF, und früheren Mitarbeiter der Privatkundenabteilung von HSCB in Luxemburg. Denn es deutet vieles darauf hin, dass er nicht die ganze Wahrheit über seine Zeit bei HSBC gesagt hat. Weder in einem Interview mit dem Land vergangenes Jahr, noch dem Finanzminister Pierre Gramegna (DP) gegenüber. Es geht darum, welche Rolle Marx in der Bank im Bezug auf die Gründung und Verwaltung von Offshore-Gesellschaften für Kunden gespielt hat bevor er Aufsichtsdirektor wurde.

