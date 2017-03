Frivole cacophonie 

Après avoir mis en scène la saison dernière Savannah Bay, une des œuvres emblématiques de Marguerite Duras au Théâtre national, puis l’existence vaine et futile d’un chien de starlette dans la création Wonderful Deluxe au Grand Théâtre, Stephane Ghislain Roussel s’attaque cette fois à l’opéra et aux voix qui le font vivre. Le directeur artistique de la compagnie éponyme retraçait ainsi le 18 mars dernier au Kinneksbond de Mamer un itinéraire subjectif de l’opéra à travers les siècles et la relation impossible entre une soprano et un baryton dans La voce e mobile...

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.