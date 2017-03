Land- und Stadtdemokratie 

Wenn am 8. Oktober die Wahlberechtigten in den 105 Gemeinden aufgerufen sind, neue Gemeinderäte zu wählen, tun sie das nach sehr unterschiedlichen Regeln. Eine Wählerstimme in einer Landgemeinde im Norden hat ein anderes Gewicht als eine Wählerstimme in einer Stadtgemeinde des Südens. Der politische Einfluss einer Wählerstimme kann, je nach Bevölkerungszahl, Wahlmodus und Ausnahmebestimmungen, sogar zwischen zwei fast gleichen Nachbargemeinden abweichen. Und trotz Bevölkerungswachstum, Gemeindefusionen und Reformen des Wahlgesetzes gleichen sich die Wahlsysteme in den Gemeinden nur äußerst langsam an.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.