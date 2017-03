Schöner reden

Als Jean Asselborn am Dienstag vor die Abgeordneten in der Chamber trat, klang er ernsthaft besorgt. Kurz vor dem 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, der Geburtsstunde der Europäischen Staatengemeinschaft, beschwor der Außenminister in seiner außenpolitischen Erklärung eindringlich europäische Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Durch den Vormarsch von Nationalismus und Populismus seien sie bedroht wie nie zuvor. Um die Wertegemeinschaft der Europöischen Union ist es wahrlich nicht gut bestellt: In Polen hat eine nationalkonservative Regierung die Kompetenzen des Verfassungsgerichts beschnitten, in Ungarn brachte ein machthungriger Regierungschef kritische Medien auf Linie. Die Regierung sperrt Flüchtlinge ohne Asylverfahren in Lager, verstößt so gegen EU- und Völkerrecht.

Und in Luxemburg? Hier sind die Zustände nicht so drastisch, aber das heißt nicht, das alles gut ist. Die Dreierkoalition, die ihren Aufstieg einem Geheimdienstskandal und einer Staats- und Institutionenkrise verdankt, verurteilte auf dem Höhepunkt der Srel-Affäre massiv den Vertrauensverlust in die Politik, mahnte zu Rechtsstaatlichkeit, Grundfreiheiten und politischer Verantwortung.

Inzwischen zeigt sich aber, dass mit der Peilung des moralischen Kompasses auch bei dieser Regierung nicht alles in Ordnung ist. Eine illegale Abhöraktion des Geheimdiensts bezeichnete Staatsminister als „administrativen Fehler“, als handele es sich bei dem fehlenden Richterbeschluss um einen verwaltungstechnischen Vorgang, und nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung, weil der Geheimdienst mit einem Lauschangriff tief in die Privatsphäre der Betroffenen eingreift.

Dass Grundrechte weiterhin nicht immer den Stellenwert genießen, den sie verdienen, wurde bei der Srel-Reform deutlich. Sie räumt dem Geheimdienst weitreichende Schnüffelbefugnisse ein. Für die Online-Überwachung stehen vage Vorgaben im Gesetz – offenbar hatte der Srel ein Trojaner-Spähprogramm schon vor der neuen Rechtslage im Einsatz, mit Billigung der parlamentarischen Kontrollkommission. Mittlerweile ist klar, dass die rechtliche Grauzone höchst problematisch ist, ein neues Gesetz ist nicht in Sichtweite. Liberale, Sozialisten und Grüne wollen für den Kampf gegen islamistischen Terror einen erweiterten Notstandsartikel, dessen erste Version das dem Parlament kaum Mitspracherechte eingeräumt und die Gewaltentrennung außer Kraft gesetzt hätte. Ein neues Polizeigesetz soll den Strafverfolgungsbehörden geheimdienstähnliche Befugnisse geben und verlagert den Antiterrorkampf so immer weiter vor die eigentliche Tat, dass es selbst die Generalstaatsanwaltschaft aufschreckt. Selbst nach zweimaligem Überarbeiten gelingt dem zuständigen Justizminister kein grundrechtekonformer Entwurf. In der ­Luxleaks-Affäre bekommen Anwälte, die mit Luxemburger Steuerbehörden zusammenarbeiten und die von EU-Abgeordneten des Panama-Untersuchungsausschusses zu dubiosen Steuerdeals befragt werden sollen, von Beamten des Finanzministeriums geraten, sich den kritischen Fragen lieber nicht zu stellen. Es stellt sich heraus, dass der Chef der Finanzaufsicht vor seiner Zeit als CSSF-Leiter persönlich in Kontakt mit einer dubiosen panamaischen Anwaltskanzlei stand. Und der Finanzminister? Geht zunächst auf Tauchstation.

Grundwerte sind nichts wert, wenn sie nicht, wie Jean Asselborn am Dienstag richtig feststellte, geschützt und verteidigt werden. Zuvorderst von denen, die die Gesetze verantworten. Wer gemeinsame Werte beschwört, ihre Einhaltung von anderen einfordert, muss sich selbst an ihnen messen lassen. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, hat immer zugleich Finger, die auf ihn selber zeigen.